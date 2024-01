Bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird die Rückennummer 3 nicht mehr vergeben. Das gab der Verein am Freitag (19.01.2024), dem zweiten Todestag des Dresdner Rekordspielers "Dixie" Dörner bekannt. "Anlässlich seines zweiten Todestages wird ihm eine Ehre zuteil, die es bei der SGD nie zuvor gegeben hat und wohl auch nie wieder geben wird", heißt es in der Pressemitteilung des Klubs.

Dörner trug zwischen 1973 und 1986 in 558 Spielen das Trikot von Dynamo Dresden – zumeist mit der Nummer 3, zwischendurch aber auch einmal die 4 (1980/81) oder die 6 (1974/75). Auch in der DDR-Nationalmannschaft, in der er auf 100 Einsätze kam, hatte Dörner zumeist die 3 auf dem Rücken.

"Dixie bleibt für die Ewigkeit ein Glücksfall für Dynamo und den Sport insgesamt. Er war und ist für unzählige Fußballfreunde ein großes Vorbild", wird Dynamo-Präsident Holger Scholze in der Vereinsmitteilung zitiert. "Er war eine beeindruckende Persönlichkeit, ein außergewöhnlicher Mensch und blieb dennoch stets bescheiden. Die wunderbare und einzigartige Ehrung, seine Rückennummer 3 in Zukunft nie wieder zu vergeben, ist für uns deshalb eine angemessene Würdigung seiner Verdienste, mit der wir zeigen wollen: Lieber Dixie, Du fehlst uns unendlich, aber wir behalten Dich in Erinnerung! … In unseren Herzen lebst Du weiter! Denn Legenden sterben nie!"