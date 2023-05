Laut der Dresdner Begründung habe Schiedsrichter Lars Erbst die erste Gelbe Karte gegen Park wegen Zeitspiels vier Minuten zuvor nicht ordnungsgemäß gezeigt, der 22-jährige Südkoreaner stand in jenem Moment bereits mit dem Rücken zum Unparteiischen. Der Klub argumentiert, dass Park im Wissen um die erste Gelbe womoglich anders in den folgenden Zweikampf gegangen wäre, der nicht nur zu Gelb-Rot führte – sondern im Anschluss des folgenden Freistoßes auch zum 1:1. Danach brach die dezimierte SGD-Elf vollkommen auseinander und verspielte womöglich den Wiederaufstieg in die 2. Liga.