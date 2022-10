Bereits in dieser Woche zeigt "Sport im Osten" am Samstag (15.10.2022) die Auswärtspartie von Dynamo Dresden bei Rot-Weiß Essen. Am 29. Oktober sind wir dann live dabei, wenn am 14. Spieltag der 3. Liga Erzgebirge Aue den SV Elversberg empfängt. Die Partie beginnt 14 Uhr. Am darauffolgenden Samstag (05.11.2022, 14 Uhr) überträgt "Sport im Osten" das Heimspiel des Halleschen FC gegen Waldhof Mannheim in Halle.