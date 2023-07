Normal ist bei Dynamo Dresden vieles nicht. Die Fans, da sind sich alle einig, gehören nicht in die 3. Liga. Die Mannschaft schon. Zumindest reichte die Leistung in der letzten Saison nicht, um in die 2. Bundesliga empor zu steigen. Der Frust darüber wurde vom warmen Sommerwind rasant weggeblasen, stattdessen weht Euphorie, die einzigartig scheint und die Dynamo schon zu einem frühen Zeitpunkt der Saison in den Kreis der Top-Favoriten aufsteigen lässt.