Schon am Freitagmittag deutete sich das Unheil in Dresden an. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel, sodass die Rasenheizung offenbar an ihre Grenzen geriet. Zunächst schien man noch optimistisch, doch "durch die anhaltende Wetterlage haben sich die Platzverhältnisse im Rudolf-Harbig-Stadion leider deutlich verschlechtert", twitterte der Drittligist am Nachmittag. Daraufhin wurde nach Vereinsangaben eine Platzkommission eingesetzt, die über die Bespielbarkeit des Rasens befinden sollte.