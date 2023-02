Geschäftsführer Jürgen Wehlend verlässt Drittligist Dynamo Dresden zum Ende dieses Jahres. Wie der Verein am Donnerstag (09.02.2023) mitteilte, habe Wehlend "den Aufsichtsrat im Vorfeld seiner ersten Sitzung im Jahr 2023 darüber informiert, dass er seinen Vertrag nicht über den 31. Dezember 2023 hinaus verlängern wird", heißt es in der Pressemitteilung.

Als Gründe gab Wehlend in der Mitteilung eine "persönliche Entscheidung" an. Wehlend hatte im März vergangenen Jahres einen Herzinfarkt erlitten und konnte auch an der Mitgliederversammlung im November aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Wegen seiner Gesundheit zieht sich der 57-Jährige eigenen Angaben zufolge aber nicht zurück.

"Gesundheitlich geht es mir wieder sehr gut. Deshalb muss sich also niemand Sorgen machen. Ich habe meine Entscheidung nicht aus gesundheitlichen, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen getroffen", so Wehlend in der Mitteilung. Seinen Schritt erklärt er so: "In der zweimonatigen Winterpause hatte ich den notwendigen Abstand zum Tagesgeschäft und Zeit, über viele Dinge und meine Arbeit als Geschäftsführer von Dynamo Dresden nachzudenken."