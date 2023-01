Die Vorbereitung des Halleschen FC war gestört. Das lag aber weniger an den Ergebnissen, als vielmehr an der Kritik des HFC-Präsidenten Jens Rauschenbach an der sportlichen Führung. Es wirkt nicht so, als säße Cheftrainer André Meyer fest im Sattel. Sportlich war auch nicht alles in Butter. Halle verlor zu Beginn der Vorbereitung das Duell gegen Aue und musste sich auch beim Härtetest gegen den Eintracht Braunschweig (1:3) geschlagen geben. Alle Testspiele des HFC, hier.