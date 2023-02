Ein Paradies für Auswärtsteams

Im April 2021 schenkte Halle Kevin Broll in Dresden drei Tore ein. Auswärts fühlen sich die Teams in diesem Duell immer wohler. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold Denn in den vergangenen acht Begegnungen beider Vereine, darunter alle sieben seit Gründung der 3. Liga, gewann nur einmal das Heimteam. Dynamo unterlag also bei zwei der drei letzten Vergleiche zuhause. 2015 setzte es ein 2:3 und 2021 ein 0:3, das SGD-Trainer Markus Kauczinski damals mitten im Aufstiegsrennen den Job kostete. Nur am 26. August 2015 siegten die Schwarz-Gelben im eigenen Stadion gegen Halle, aber auch da mit Ach und Krach nach 1:2-Rückstand und zwei späten Toren noch mit 3:2.

In diesem Zusammenhang kommt diese Ansage von Kiefer schon fast wie eine Drohung rüber: "In Dresden kommt eine gewisse Wucht auf uns zu. Aber wir haben auch gesehen, dass sie zuhause Punkte abgegeben haben. Daran werden wir anknüpfen. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen." Bleibt das Ostduell also ein Paradies für Auswärtsteams?

Anfang: "Haben alle Infos über Kiefer!"