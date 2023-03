Auslöser war eine Anfrage der Oberfranken an die Dresdner nach einer "Heimstätte" mit Rasenheizung. Diese funktioniert zurzeit im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion nicht. Angesichts einer möglichen Frostperiode in den kommenden Wochen müssen die Bayern jedoch dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein funktionstüchtiges Ausweichstadion benennen. Bayreuth hat im März zwei Heimspiele: am 11. gegen Mannheim und am 18. gegen Oldenburg.