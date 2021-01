"Ich bin dankbar für die Möglichkeit, die sich mir nun mit dem Wechsel nach Dresden in diesem Winter geboten hat. Ich freue mich auf die Aufgabe und will als Teil der Mannschaft dazu beitragen, dass wir in den kommenden Monaten unsere Ziele erreichen", sagte Kwadwo, der bereits in Essen, bei der U23 von Schalke 04, bei Fortuna Düsseldorf und zuletzt seit 2019 in Würzburg kickte und mit den Kickers im vergangenen Sommer den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hatte. In der laufenden Saison kam Kwadwo bei den Würzburgern aber nur auf vier Einsätze, stand zuletzt nicht mehr im Kader.

Leroy Kwadwo Wuerzburger Kickers und Pascal Testroet FC Erzgebirge Aue im Zweikampf Bildrechte: imago images/HMB-Media