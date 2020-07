Tatsächlich ist der Abgang des Defensiv-Allrounders ein herber Verlust. Nikolaou gehörte in den letzten beiden Jahren zu den Leistungsträgern in Dresden, absolvierte 61 Partien, erzielte vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. "Trotz des bitteren Endes der abgelaufenen Saison hatte ich zwei tolle Jahre in Dresden, in denen ich sehr viel gelernt habe. Für mich geht die Reise jetzt weiter. Dynamo wünsche ich von Herzen alles Gute und den größtmöglichen Erfolg", sagte Nikolaou.