Saliger wurde am 13. März 2004 in der Oberlausitz geboren. Seine ersten Schritte im Fußball machte er beim FC Oberlausitz Neugersdorf. Von Januar 2018 bis Juni 2019 spielte er am Nachwuchsleistungszentrum des FC Erzgebirge Aue, anschließend folgte der Wechsel in die Nachwuchs Akademie der SG Dynamo Dresden, für die er sowohl in der U17-Bundesliga als auch in der U19-Bundesliga auflief. Zudem kam er in der Sommer-Vorbereitung zu ersten Testspiel-Einsätzen bei den Profis.