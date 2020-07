Kein Dynamo-Fan wird die Spielzeit 2019/20 in guter Erinnerung behalten. Nach monatelanger Zwangspause konnte die SGD aufgrund mehrerer positiver Corona-Tests erst mit Verspätung wieder in den Spielbetrieb starten. Was folgte, war ein Mammutprogramm mit neun Spielen binnen 27 Tagen, das nicht nur mit dem Abstieg der Sachsen, sondern auch mit jeder Menge Frust endete.