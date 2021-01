Markus Kauczinski, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, erklärte: "Mit geht es gut und ich bin bereit, meine Arbeit als Cheftrainer bei Dynamo Dresden fortzusetzen. Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums für die intensive, freundliche und äußerst hilfsbereite Unterstützung." In einer Mitteilung des Vereins wurde er zitiert: "Ich habe mich hier in den zurückliegenden zweieinhalb Tagen in sehr kompetenten Händen befunden. Unser Mannschaftsarzt Dr. Onays Al-Sadi hat hier vor Ort jederzeit alles bestens koordiniert."

Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold