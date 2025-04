Wie der Klub am Mittwoch (2. April 2025) mitteilte, wurde ein entsprechender Kaufvertrag am Dienstag (1. April 2025) unterzeichnet. Bei dem Notartermin waren neben der Geschäftsführung von Dynamo Dresden auch der bisherige Besitzer, eine Dresdner Immobiliengesellschaft, anwesend.

Ursprünglich sollte das Mietkaufverhältnis der "AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie" noch bis 2045 laufen. Der vorzeitige Kauf der Anlage bringt nun "in den kommenden Jahren eine wirtschaftliche Entlastung in Millionenhöhe für die Sportgemeinschaft", hieß es in der Pressemitteilung.