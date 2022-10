Nach den Krawallen um den Zweitliga-Aufstieg von Dynamo Dresden im Mai 2021 sind bisher 151 Stadionverbote ausgesprochen worden. Rund anderthalb Jahre nach den Ausschreitungen in Dresden sind allerdings auch 100 Anträge auf Stadionverbot noch offen. Das bestätigte der Drittligist auf Nachfrage von "Sport im Osten". Zunächst hatte die "Dresdner Morgenpost" (Donnerstagausgabe, 13.10.2022) darüber berichtet.

Mittwoch: Aufsichtsratssitzung zu Bayreuth-Randalen

Erst in dieser Woche hatten sich Vertreter von Dynamo Dresden mit verschiedenen Fan-Gremien getroffen, um die jüngsten Ausschreitungen von Dynamo-Anhängern von Anfang Oktober in Bayreuth auszuwerten. Auch eine Aufsichtsratssitzung am Mittwochabend (12.10.2022) beschäftigte sich mit den Randalen von Bayreuth, bei denen Dresdner Anhänger die Polizei attackiert und im Stadion erheblichen Sachschaden angerichtet hatten.

Kommende Woche: Auswärtsspiel-Entscheidung

Noch in dieser Woche will Dynamo Dresden einen Zwischenstand der Aufarbeitung von Bayreuth kommunizieren. In der kommenden Woche soll dann eine Entscheidung der Dynamo-Geschäftsführung zu künftigen Auswärtsfahrten feststehen. In diese Entscheidung einfließen sollen die Erfahrungen des Auswärtsspiels am Wochenende bei Rot-Weiß Essen. Für die Partie bei RWE hatte Dynamo Tickets nur an Vereinsmitglieder verkauft. Direkt nach den Vorkommnissen von Bayreuth hatte Dynamo einzelne Auswärtsspiele ganz ohne Fans in Erwägung gezogen.

Dynamo: Abteilung Stadionverbot wird aufgestockt

Die Aufarbeitung von Bayreuth wird also noch einige Zeit in Anspruch nehmen. So, wie die Randale von Mai 2021 den Verein immer noch beschäftigt. Zuletzt war im Juni 2022 bekannt geworden, dass die Mehrzahl der Verfahren noch unbearbeitet blieb. Nun sind 151 Verfahren abgeschlossen. Um die Bearbeitung der noch 100 von der Polizei beantragten und noch ausstehenden Stadionverbote zu beschleunigen, will sich der Verein "anders, breiter und besser aufstellen", wie Dynamo-Geschäftsführer Jürgen Wehlend der "Dresdner Morgenpost" sagte. Bisher kümmern sich nur ein ehrenamtlicher Stadionverbotsbeauftragter mit Hilfe von zwei Fanbeauftragten und dem Sicherheitsdienst um die Anträge. So dauert es oft sehr lange, bis es zu einem Urteil kommt.