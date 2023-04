Drittligist Dynamo Dresden muss im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga auf Max Kulke verzichten. Nach Vereinsangaben vom Mittwoch (19.04.2023) fällt der 22-Jährige wochenlang wegen einer schweren Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel aus. Der Außenverteidiger war bei einem Sprint während der Trainingseinheit am Dienstag unglücklich weggerutscht. Eine MRT-Untersuchung zeigte dann die Schwere der Verletzung. Weitere Untersuchungen stehen bis Ende der Woche noch an, um über die Behandlungsstrategie endgültig zu entscheiden.