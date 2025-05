Kutschke kommt in der laufenden Saison auf 32 Drittliga-Partien und erzielte dabei sieben Tore. Darüber hinaus lief er zweimal im DFB-Pokal und einmal im Sachsenpokal auf. Allerdings spielt der Routinier nach Topscorer Christoph Daferner nur noch die zweite Geige im Sturm bei Dynamo und musste sich oft mit der Jokerrolle begnügen. Die Chancen auf mehr Einsatzzeit bei einem Aufstieg dürften gering sein.

Kutschkes Erfahrung und seine Einstellung könnten der SGD aber auch abseits des Platzes helfen. Der Stürmer kennt sich in Liga zwei aus: Er kommt im Unterhaus auf beachtliche 123 Spiele – einige absolvierte er im Trikot von Dynamo. Vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen, bestritt er in der Saison 2016/17 32 Spiele und erzielte stolze 16 Treffer. Eine derartige Quote ist neun Jahre später nicht zu erwarten, als Mensch und Typ ist der Angreifer aber immer eine Bereicherung.