Wie Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden am Donnerstag (1. April) mitteilte, hat sich Leroy Kwadwo einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Dresdner Uniklinikum. Linksfuß Kwadwo stand nach seiner Ausleihe im Winter aus Würzburg an die Elbe bislang sieben Mal für Dynamo auf dem Platz und wird den Schwarz-Gelben im Aufstiegskampf vorerst nicht zur Verfügung stehen.