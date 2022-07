Park war 2019 von Ulsan Hyundai nach Bremen gekommen, konnte die Erwartungen insgesamt aber nicht erfüllen. In der vergangenen Saison kam der Südkoreaner in der Zweiten Liga gar nicht zum Einsatz. Nun freut er sich auf einen neue Chance bei Dynamo Dresden: "Auch wenn ich erst seit 2019 in Deutschland lebe, habe ich natürlich schon einiges von dem Verein mitbekommen und ihn auch in der vergangenen Zweitliga- Saison verfolgt. Ich bin bereits sehr gespannt darauf, das erste Mal die Stimmung im Rudolf-Harbig- Stadion zu erleben."