Akoto musste bereits in der sechsten Minute nach einem Zusammenprall am Spielfeldrand mit Verdacht auf Gehirnerschütterung behandelt werden, rappelte sich aber wieder auf und spielte weiter. In der 57. Minute war dann endgültig Schluss. Im Luftduell mit Duisburgs Verteidiger Joshua Bitter rauschten beide mit den Köpfen zusammen und Akoto musste den Platz verlassen. Ob Akoto bis zum Heimspiel am Sonnabend (17. September) gegen den FC Ingolstadt wieder fit ist, ist noch offen.