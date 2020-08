Neunter Neuzugang bei Dynamo Dresden: Der Drittligist hat sich die Dienste des Mainzer Abwehrspielers Jonathan Meier gesichert. Wie die Dresdner am Donnerstag (06.08.2020) mitteilten, kommt Meier auf Leihbasis vom 1. FC Mainz 05 und erhielt einen Vertrag bis 2021.

Der 20-jährige Linksverteidiger schaffte es bei den Bundesligisten Mainz 05 und Bayern München sechsmal in den Bundesliga-Kader, zu einem Einsatz reichte es bisher aber noch nicht. Viel Erfahrung sammelte Meier dagegen in der Regionalliga, zuletzt für Mainz 05 II bei elf Einsätzen in der Regionalliga Südwest.