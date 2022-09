Drittligist SG Dynamo Dresden leiht seinen Stürmer Phil Harres erneut aus. Nachdem der 20-Jährige in der vergangenen Saison für den SSV Ulm auf Torejagd gegangen war, schließt sich Harres in der laufenden Spielzeit Nordost-Regionalligist Viktoria Berlin an. Wie der Dresdner Verein erklärte, soll Harres auf diesem Weg weitere Spielpraxis sammeln.