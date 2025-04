"Bis auf zwei Auflagen bezüglich einer Modernisierung der medientechnischen Infrastruktur im Stadion durch eine glasfaserbasierte Festverkabelung, welche im Falle des Aufstiegs bis zum 16. Juli 2025 vorgenommen wird, erfüllen wir sämtliche Kriterien ohne Beanstandung", wird Stephan Zimmermann, Geschäftsführer Finanzen bei der SGD, in der Pressemitteilung zitiert.

Nun muss Dynamo noch die letzten sportlichen Zweifel ausräumen, um nach drei Jahren die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt zu machen. In den vergangenen beiden Jahren waren die Sachsen im Saisonendspurt jeweils knapp gescheitert. In dieser Saison stehen die Vorzeichen besser denn je.