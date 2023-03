Drittligist Dynamo Dresden hat am Mittwoch die Lizenzunterlagen sowohl für die 2. Bundesliga bei der Deutschen Fußball-Liga als auch für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund eingereicht. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt. Bis zum 1. März mussten sich Klubs der 3. Liga für die Teilnahme am Spielbetrieb der 3. Liga und 2. Bundesliga bewerben. Ende April folgt die erste Entscheidung der lizenzierenden Verbände. Zweitliga-Absteiger SGD liegt nach 24 von 38 Spieltagen vier Zähler hinter dem Relegationsplatz.