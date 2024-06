Drittligist Dynamo Dresden hat am Dienstag (11. Juni 2024) die Verpflichtung von Lukas Boeder bekannt gegeben. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt vom 1. FC Saarbrücken zu den Schwarz-Gelben. Dynamo reagierte damit auf die zahlreichen Defensivabgänge der letzten Wochen. Mit Kevin Ehlers (Eintracht Braunschweig), Jonathan Meier (unbekannt), Tobias Kraulich (Rot-Weiß Essen) und Jakob Lewald (SV Sandhausen) verließen u.a. vier Abwehrspieler den Verein. Boeder (bisher 200 Drittliga-Einsaätze) ist nun einer, der die Lücken stopfen soll. SGD-Geschäftsführer Thomas Brendel nennt den Neuzugang "einen zweikampfstarken Spieler, der im Defensivbereich variabel einsetzbar ist und uns somit mehrere Optionen bietet."

Für Boeder ist Dynamo eine "Top-Adresse" in der 3. Liga. "Die Trainingsbedingungen und nicht zuletzt die Atmosphäre bei den Spielen sind beeindruckend und eine große Motivation", so der Neuzugang. Boeder hat eine starke letzte Saison absolviert, stand in 45 Pflichtspielen für den FCS auf dem Platz und durfte auch bei den fünf Partien im DFB-Pokal, bei dem die Saarbrücker unter anderem den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb kegelte, mitmischen.