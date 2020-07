Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Mittelfeld-Talent Maximilian Großer in den Profi-Kader aufgenommen. Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Das teilte der sächsische Verein am Donnerstag (30.07.2020) mit.

"Maximilian Großer gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern in Dynamos U19 und trainierte teilweise bereits bei den Profis mit", wird Dynamo-Sportchef Ralf Becker in der Mitteilung des Vereins zitiert. Großer spielt bereits seit dem Alter von sechs Jahren bei Dynamo und sammelte bei seiner Einwechslung am letzten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison bereits einige Einsatzminuten im Profifußball. In der U19-Bundesliga Nord-/Nordost stand er in 19 von 20 Spielen die gesamte Spielzeit auf dem Platz.