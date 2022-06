Was sich vergangene Woche bereits andeutete, ist nun offiziell: Markus Anfang tritt die Nachfolge von Guerino Capretti als Cheftrainer SG Dynamo Dresden an. Das bestätigte der Zweitliga-Absteiger am Freitagvormittag (10. Juni). "Ich bin den Verantwortlichen von Dynamo Dresden für diese Chance sehr dankbar. Es ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Vor allem freue ich mich aber auch auf meine neue Mannschaft und diesen tollen Verein mit fantastischen Fans. Gemeinsam mit meinem Team bin ich hochmotiviert und voller Tatendrang, die vom Verein gesteckten Ziele in Angriff zu nehmen", wurde Anfang in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Dem Vernehmen nach standen auch der frühere Dynamo-Profi Uwe Rösler (zuletzt Trainer in Düsseldorf) und Patrick Glöckner – in der Saison 2019/20 beim Chemnitzer FC an der Seitenlinie – auf dem Zettel der Dresdner Entscheidungsträger. Für Ralf Becker ist Markus Anfang jedoch ein alter Bekannter. Becker hatte den vorherigen Leverkusener Nachwuchstrainer 2016 bereits zu seinem damaligen Klub Holstein Kiel geholt.



Das Duo führte die "Störche" direkt in die 2. Bundesliga. Daraufhin verpasste Kiel im Mai 2018 erst in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg den Bundesliga-Aufstieg. Becker wechselte anschließend zum Hamburger SV, während Anfang den 1. FC Köln übernahm. Nach Anfangs weiteren Stationen in Darmstadt und Bremen sowie besagter Sperre erhält der Fußballlehrer nun bei den Schwarz-Gelben eine neue Chance im Profifußball.