Laut Informationen des "kicker" ist Dynamo Dresden an einer Verpflichtung von Fußballlehrer Markus Anfang interessiert. Auch die Deutsche Presse-Agentur berichtet von unterschriftsreifen Verträgen, die nur noch der Genehmigung der Gremien bedarf. Der 47-Jährige Anfang hatte zuletzt wegen der Affäre um einen gefälschten Impfpass im Scheinwerferlicht gestanden. Eine so schnelle Rückkehr ins Profigeschäft wäre deshalb eine Überraschung.

Laut dem Fachblatt habe es in der abgelaufenen Woche ein persönliches Treffen zwischen Anfang und der sportlichen Führung der SGD gegeben. Dabei habe der gebürtige Kölner die Verantwortlichen mit seinen Plänen überzeugen können. Pikant an der Konstellation: Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker und Anfang kennen sich aus einer gemeinsamen Zeit bei Holstein Kiel. Becker holte 2016 Anfang als neuen Coach zu den "Störchen", unter dem Duo gelang der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nun könnte es das nächste gemeinsamen Engagement geben.