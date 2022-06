Dynamo Dresden hat die Mission Wiederaufstieg am Donnerstag mit einem dezimierten Kader begonnen. Beim Auftakttraining in der Walter-Fritzsch-Akademie fehlten beim Fußball-Drittligisten einige Akteure verletzungsbedingt.

So absolviert Luca Herrmann derzeit sein Reha-Training in seiner Freiburger Heimat. Yannick Stark kuriert seine Sprunggelenkverletzung in Darmstadt aus. Michael Akoto trainiert nach seiner Innenknöchel-Verletzung individuell in der Elbestadt. Auch Talent Julius Hofmann befindet sich nach einer Knieverletzung im Teil-Mannschaftstraining.