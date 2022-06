Markus Anfang war im November als Trainer des damaligen Zweitligisten Werder Bremen zurückgetreten, nachdem die Staatsanwaltschaft gegen ihn Ermittlungen wegen der Nutzung eines gefälschten Impfausweises eingeleitet hatte. "Ich habe mich in der Zeit hauptsächlich um meine Familie gekümmert, die sehr darunter gelitten hat. Ich hatte mit mir selbst zu kämpfen", räumte Anfang ein.

"Es sind viele Sachen passiert, die Angst bei mir erzeugt haben." Anfang spielte auf eigenes Erleben in der Familie an. So sei eine Verwandte nach einer Impfung gestorben, und auch das Schicksal seines Vaters, der drei Herzinfarkte hatte, hätten dazu beigetragen. Generell sei er aber nicht gegen Impfungen, da er beispielsweise gegen Tetanus und Hepatitis geimpft sei.