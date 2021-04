In der laufenden Saison schien Dynamo bis vor kurzem unaufhaltsam zurück ins Fußball-Unterhaus durchzustarten, ehe die Konkurrenz nach nur einem Dresdner Punkt und keinem Tor in den letzten drei Spielen Morgenluft wittert. Und zu allem Übel sind die Elbestädter nun auch noch zur Untätigkeit gezwungen. "Ich brauche mich nicht ärgern über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann", sagte Markus Kauczinski.



Was der Fußballlehrer beeinflussen kann, ist das Auftreten seines Teams. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft einen Arschritt braucht oder nachlässig geworden ist", aber zuletzt "sind wir ein bisschen wild geworden. Wir müssen uns erinnern, was unser Handwerk ist: Defensiv besser zu stehen und die Angriffe besser auszuspielen." Findet die SGD dorthin zurück, dann "sind wir nach wie vor guter Dinge, unsere Ziele zu erreichen." Der ersehnte direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga.