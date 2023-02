Der 23-Jährige war in der Partie am Samstag in der 75. Minute bei einer Abwehraktion umgeknickt, und musste anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Nach der dortigen Erstuntersuchung bestätigte sich der anfängliche Verdacht auf einen Knochenbruch glücklicherweise nicht, sodass er bereits am Abend die Heimreise nach Dresden antreten konnte.