Der Abwehrmann hatte 37 Pflichtspiele für die Dresdner absolviert und sich mit seinem Auftreten für die Österreicher empfohlen. Auch der Linzer ASK war an einer Verpflichtung interessiert. Das Rennen machte nun der Hauptstadt-Klub, der in der abgelaufenen Saison in der Admiral Bundesliga auf Platz fünf landete.