Wenn sowohl der Trainer als auch der Mannschaftskapitän nach einem Unentschieden von einem "richtig schlechten Spiel" sprechen, muss etwas schiefgegangen sein. Das 1:1 bei Aufsteiger Bayreuth hinterlässt Sorgenfalten bei Dynamo Dresden – und das nicht nur wegen der Fanausschreitungen, die die Drittligapartie im Nachgang überschatten.

Dresdner Passivität hinterlässt Ratlosigkeit

Wieder einmal hat Dynamo im Aufstiegsrennen gegen einen vermeintlichen Außenseiter Punkte liegen gelassen. Der erstmalige Sprung auf den Relegationsplatz in dieser Saison wurde verpasst. Schon gegen den in dieser Spielzeit wie entfesselt aufspielenden Aufsteiger Elversberg und Viktoria Köln setzte es unerwartete Niederlagen. Ins Spiel gegen Bayreuth war Dresden als haushoher Favorit gegangen. Nach gutem Beginn verfiel Dynamo in Passivität, der Ball wurde uninspiriert durch die eigenen Reihen gespielt. Ideen im Spielaufbau, geschweige denn Torgefahr: Fehlanzeige. Am Ende vereinte Spieler und Trainer vor allem eines: Ratlosigkeit.

Es kann nicht sein, dass der Gegner ein Spiel mehr gewinnen möchte als wir. Tim Knipping Kapitän Dynamo Dresden

"Wir nehmen uns viel vor, aber wenn eine Mannschaft ihr Herz auf dem Platz lässt, wird es schwer", sagte Kapitän Tim Knipping im Anschluss. Blöd nur, dass er damit das gegnerische Team meinte. Denn das, was Dynamo vermissen ließ, nämlich Vertrauen in die eigenen Stärken, brachte Bayreuth an diesem Tag auf den Platz. "Das geht natürlich überhaupt nicht. Es kann nicht sein, dass der Gegner ein Spiel mehr gewinnen möchte als wir", polterte Knipping, wohlwissend, dass ein individuell besser besetzer Gegner an diesem Tag auch für einen anderen Spielausgang hätte sorgen können.

Dynamos Defensive kompensiert die Abschlussschwäche