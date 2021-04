Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die zwei Nachholspiele von Dynamo Dresden terminiert. Demnach empfängt die Sportgemeinschaft am Mittwoch, dem 28. April, den MSV Duisburg im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion. Anstoß der Begegnung ist um 19 Uhr. Die Auswärtspartie gegen den KFC Uerdingen ist für den 1. Mai angesetzt. Anpfiff in Lotte ist 14 Uhr.