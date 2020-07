"Agyemang Diawusie ist ein antrittsstarker, temporeicher und sehr athletischer Spieler, der sowohl auf dem rechten als auch dem linken Flügel zum Einsatz kommen kann. Wir sehen in ihm einen Spieler mit viel Entwicklungspotenzial", wurde Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung Am Freitag (24. Juli) zitiert.

Neben Stationen beim SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Nürnberg wurde Diawusie auch bei RB Leipzig ausgebildet. Dort lief er dreimal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auf und kam dreimal in der U15 sowie einmal in der U19 der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz. Nach einer Leihe zum SV Wehen Wiesbaden schloss sich der vornehmlich auf der rechten Außenbahn beheimatete Rechtsfuß dem FC Ingolstadt an. In der abgelaufenen Drittliga-Saison absolvierte er zehn Spiele für die "Schanzer", dabei gelangen ihm zwei Vorlagen.