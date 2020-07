Wie Dynamo am Mittwoch (29.07.2020) mitteilte, erhielt Becker einen Vertrag bis 2022. Aus Braunschweig kommt der 23-Jährige ablösefrei. Laut Dynamo-Sportgeschäftsführer Ralf Becker, der mit Robin Becker nicht verwandt ist, kann der Neuzugang flexibel in der Abwehr eingesetzt werden. "Robin Becker ist ein junger, aber bereits erfahrener Profi, der sich durch ein gutes Stellungsspiel und eine starke Zweikampfführung auszeichnet", so das Lob des Funktionärs für den Kicker.