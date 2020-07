Vlachodimos, der wie sein älterer Bruder Odysseas (Benfica Lissabon) in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, wechselte vor einem Jahr aus der französischen Ligue 1 von Nimes Olympique nach Großaspach. Zuvor war er in Griechenland unter anderem für Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus aktiv.



In Großaspach war der Deutsch-Grieche in der abgelaufenen Saison Topscorer, absolvierte insgesamt 29 Partien und kam dabei auf je fünf Tore und Assists. Vlachodimos kann sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden. Neben seiner Spritzigkeit und Torgefahr überzeugt der Rechtsfuß vor allem durch seine gesammelte Erfahrung in drei verschiedenen Profi-Ligen.