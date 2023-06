Große Ehre für Kyu-Hyun Park von Dynamo Dresden. Der Südkoreaner wurde erstmals in die A-Nationalelf seines Heimatlandes berufen. Das teilte Dynamo am Montag (12. Juni) mit. Für das Team von Jürgen Klinsmann stehen in den kommenden Tagen zwei Testspiele auf dem Programm.

Park trifft gemeinsam mit seinen Teamkollegen am Freitag in Busan (16. Juni) auf Peru, vier Tage später ist El Salvador zu Gast in Daejeon. Der 22-jährige Außenverteidiger wird seit der U15 regelmäßig für die Nachwuchsnationalmannschaften seines Landes nominiert, zuletzt nahm er im März mit der U22 Südkoreas am Doha-Cup in Katar teil.