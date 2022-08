Fußball | 3. Liga Dynamo-Spieler Will vor Sachsen-Duell gegen Aue: "Können uns rächen"

Das letzte Aufeinandertreffen mit Erzgebirge Aue brachte Dynamo Dresden keine Punkte ein. Das soll am kommenden Sonntag anders laufen. So lautet zumindest der Derby-Plan von Dynamo-Spieler Paul Will.