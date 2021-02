Peniel Mlapa und Dynamo Dresden - das passte nicht zusammen. (Archiv) Bildrechte: imago/Dennis Hetzschold

Peniel Mlapa erinnert sich nicht gern an seine Zeit bei der SG Dynamo Dresden, für die er in der Saison 2017/18 vier Tore in 21 Zweitligaspielen erzielte. Schon nach einem Jahr war die Zeit in Sachsen vorbei, die SGD verlieh Mlapa zunächst an den niederländischen Erstligisten VVV Venlo in den Niederlanden bevor sich die Wege ganz trennten.

Stempel als "gescheitertes Top-Talent"

Mlapa konnte den Stempel "gescheitertes Top-Talent" in Deutschland nie ganz ablegen. Das gelang in Dresden nicht, aber ebenso wenig in Mönchengladbach, Nürnberg und Bochum. In Dresden machte dem gebürtigen Togolesen vor allem die Fan-Kritik zu schaffen. "Nach einem verlorenen Spiel wurde ich auf die Bank geetzt und die Fans haben angefangen, verbal auf mich zu schießen, mich richtig runterzumachen", so Mlapa. Die Kommentare, die Mlapa auch im Privatleben ereilten, seien "fies und dumm" gewesen. Es sei nicht zu ertragen gewesen, als Mensch beleidigt zu werden, so Mlapa weiter. Dennoch habe er immer die Rückendeckung des Vereins gehabt, stellt er klar. Die damaligen Klub-Verantwortlichen um Ralf Minge hätten ihm immer wieder Mut zugesprochen. Das habe ihm nur als Privatperson nicht geholfen. Deshalb sagt Mlapa im "Sport-Bild"-Interview klar, dass er den Wechsel zu Dynamo bereut habe.

Neues Glück in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Mittlerweile spielt Mlapa bei Ittihad Kalbe in den Vereinigten Arabischen Emiraten - als Kapitän. "Das macht mich total stolz. Ich genieße es, Verantwortung zu übernehmen und möchte meinen Kollegen mit meiner Erfahrung helfen. Ich identifiziere mich sehr mit dem Klub", so Mlapa. In seiner ersten Saison traf Mlapa elfmal, in der aktuellen stehen vier Treffer nach bislang neun Spielen zu Buche. "Ich fühle mich pudelwohl", so Mlapa.