"Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, es ist eine große Ehre für mich, für so einen großen Traditionsverein arbeiten zu dürfen", sagte Schmidt. Er sei von der Mannschaft und deren Qualität überzeugt, auch wenn einige Schlüsselspieler ausgefallen sind. "Die Qualität ist da, um noch aufzusteigen." Er sei überrascht gewesen, dass Dynamo zuletzt gegen Halle und Unterhaching verloren hatte. Es sei für den Kopf nicht so günstig, wenn man lange Zeit ganz oben stand und jetzt zurückgefallen ist. "Aber Mannschaft machte einen hochmotivierten Eindruck. Ich denke, dass sie diese Sache korrigieren will. Das habe ich auch erwartet", so Schmidt.

Alexander Schmidt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK