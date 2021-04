"Wenn es keine weiteren Corona-Fälle geben sollte, dann können wir ab Mittwoch wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren", wurde SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert. Grundlage dafür sind entsprechend negative PCR-Testreihen am Montag und Dienstag. Becker ergänzte: "Wir wünschen sowohl Pascal als auch Ransford-Yeboah gute Besserung, denn das ist das Wichtigste in dieser Situation."



Dynamo ist mit 59 Punkten nach 31 Spieltagen Spitzenreiter der 3. Liga. Allerdings wittert die Konkurrenz nach nur einem Dresdner Punkt aus den letzten drei Spielen Morgenluft. Die ersten Verfolger Hansa Rostock und FC Ingolstadt haben einen Zähler Rückstand, 1860 München auf Rang vier liegt fünf Punkte hinter der eh schon verletzungsgeplagten SGD.