Leichtes Aufatmen in Dresden: Wie der Verein am Montag (19.04.) mitteilte, seien die durchgeführten Corona-Schnelltests bei den Spielern und Betreuer-Team durchweg negativ ausgefallen. Das bedeutet nach Vereinsangaben, dass die Spieler das Individualtraining bereits am Montag wieder aufnehmen konnten. Für Dienstag erwartet der Verein zudem die Ergebnisse einer PCR-Testreihe. Sollte auch diese durchweg negativ ausfallen, und das Gesundheitsamt grünes Licht geben, kann Dynamo ab Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dem Heimspiel gegen den Halleschen FC am Samstag (24.04.) würde dann nichts mehr im Wege stehen.