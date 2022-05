Er darf also weitermachen! Ralf Becker soll als Sportgeschäftsführer die schnellstmögliche Rückkehr der SG Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga planen. Das gelang dem 51-Jährigen bereits in der Saison 2020/21. Doch nach der am Ende extrem frustrierenden abgelaufenen Spielzeit stand auch Becker wegen seiner verfehlten Einkaufspolitik, vor allem in der Winterpause, in der Kritik. Dazu kam die Entlassung von Trainer Alexander Schmidt und die Verpflichtung des noch völlig Zweitliga-unerfahrenen Trainers Guerino Capretti. Am Ende stand Dynamo 2022 ohne Sieg da, verlor dann auch noch ohne eigenes Tor die Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern.