Seit rund zwei Wochen ist Ralf Becker Sportgeschäftsführer bei Dynamo Dresden. Bereits jetzt ist klar: Der Nachfolger von Ralf Minge macht Nägel mit Köpfen. "Nach der vergangenen Saison wollen wir ein neues Gesicht zeigen und die aktuelle Situation als Chance nutzen, etwas Neues entstehen zu lassen", erklärte Becker am Freitag (17. Juli) in einem Interview auf der offiziellen SGD-Homepage. Es gelte nun, intensiv zu arbeiten. "Denn: Wer hart arbeitet, wird am Ende meistens auch belohnt."