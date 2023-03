Dynamo Dresden hat sich für das LGBTQ-feindliche Banner im Fanblock beim Drittliga-Spiel gegen Erzgebirge Aue entschuldigt. "Wir stehen gemeinsam gegen Diskriminierung jeglicher Art. Beleidigungen und auch Provokationen dieser Art, wie sie im K4 zu sehen waren, sind absolute No-Gos", wird Dynamos Geschäftsführer Jürgen Wehlend in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der 1:0-Derbysieg der SGD am Samstag war durch ein diskriminierendes Spruchband getrübt worden. Einige Zuschauer im K-Block hatten während des Spiels ein Banner mit queerfeindlichem Inhalt hochgehalten. Wehlend kündigte an, der Klub werde dagegen "im Rahmen unserer Möglichkeiten vorgehen". In der Fanarbeit setze man sich "für ein offenes, tolerantes und friedliches Miteinander ein".