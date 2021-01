Fußball | 3. Liga Hiobsbotschaft für Dynamo - Becker erleidet Kreuzbandriss

Hauptinhalt

Bittere News für die SG Dynamo Dresden! Der Drittliga-Spitzenreiter muss mehrere Monate auf Robin Becker verzichten. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger zog sich am Donnerstag bei einem Zweikampf im Mannschaftstraining einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Das ergab die Auswertung einer MRT-Untersuchung am Freitag (22.01.2021) im Universitätsklinikum in Dresden.