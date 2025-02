Einen kleinen Hinweis zur Vertragsdauer gab Meißner selbst. In einer Vereinsmitteilung sagte der 25-Jährige: "Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und dieses gleichzeitig in den kommenden Jahren mit meiner Leistung und meinem Einsatz auf dem Platz zurückgeben."

In 58 Pflichtspielen für Dynamo erzielte Meißner bisher 15 Tore und legte acht weitere Treffer auf. "Robin ist ein wichtiger Bestandteil unserer Offensive", sagte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport bei der SGD. "Er zeichnet sich vor allem durch seine Variabilität aus [...] und bringt dabei mit seiner Geschwindigkeit und körperlichen Robustheit ein hohes Maß an Torgefahr mit", so Brendel weiter.